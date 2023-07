Craia: "Opere di diversi artisti famosi abbandonate in un terreno"

"Dispiace che opere di artisti noti vengano abbandonate in un campo, esposte alle intemperie". A fare la segnalazione sono Silvio Craia – direttore per tanti anni della pinacoteca di Ripe San Ginesio (e anche di Macerata) e lui stesso artista – e la moglie Luciana Monachesi. "Parliamo di opere di Giorgio Bompadre (che ha partecipato alla Biennale di Venezia), Umberto Peschi, Loreno Sguanci, Wladimiro Tulli, Fulvio Ligi e lo stesso Craia", spiega la consorte. E ripercorre la vicenda, dagli anni d’oro. "Dagli anni ’80 a poco prima del terremoto – spiega – mio marito è stato direttore della pinacoteca, organizzando mostre continue, riservate anche ad artisti di varie regioni (che ogni volta lasciavano in dono un’opera). Nella piazza e nelle zone limitrofe era stato allestito, stabilmente, una sorta di museo all’aperto. Ma da maggio le sculture non ci sono più. Mia figlia, passando l’altro giorno (dopo il sisma la famiglia si è dovuta trasferire a Macerata, ndr), si è accorta che stavano in un campo di proprietà comunale. Lasciate al sole e al maltempo. Chi si occuperà del restauro?" Il sindaco Paolo Teodori spiega che c’è un progetto: "Innanzitutto si tratta di opere che sono state sempre all’aperto, dagli anni ‘80. A maggio, poiché sono iniziati i lavori di rifacimento della piazza, le abbiamo spostate; anche se all’esterno, sono al sicuro, coperte. Stiamo portando avanti un progetto di recupero delle opere perché alcune erano molto rovinate e anche pericolose; abbiamo partecipato a un progetto del Gal e ottenuto il finanziamento. Le opere saranno restaurate e ricollocate, sempre in centro storico, con un’esposizione migliore affinché siano valorizzate. Nessun allarme, bastava fare una telefonata in Comune. I lavori in piazza dovrebbero terminare in autunno e, entro il 2024, bisogna portare a termine il progetto delle opere".

Lucia Gentili