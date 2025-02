Cratere, ok all’aumento del costo parametrico

Semaforo verde dalla Corte dei Conti per la nuova ordinanza sull’aumento del costo parametrico e sulle maggiorazioni. "Nelle ultime settimane – ha spiegato il commissario straordinario Guido Castelli – abbiamo dovuto governare un tema nuovo e peraltro non dipendente dalla struttura commissariale: la transizione tra una ricostruzione che – a legislazione vigente e salvo correzioni su cui stiamo lavorando – sino al 31 dicembre potrà beneficiare dell’integrazione con il 110% e una ricostruzione che si basa esclusivamente sul contributo sisma. Tutto ciò con l’obiettivo prioritario di eliminare o ridurre il rischio accolli a carico dei terremotati generato dalla bolla inflattiva e dalle manovre speculative che si sono scaricate sul mercato dell’edilizia anche a causa del Superbonus. Sulla scorta di questo indirizzo, abbiamo condotto una analisi certosina sulle pratiche di ricostruzione privata al fine di individuare le casistiche su cui intervenire con maggiorazioni mirate proprio a contrastare gli accolli".

Castelli entra quindi nel merito della nuova ordinanza: "Abbiamo valorizzato con maggiorazioni le casistiche, prevalentemente di ricostruzione pesante, in cui i costi di costruzione sono oggettivamente superiori (danno grave, cantieri disagiati, cratere ristretto, zone di massima amplificazione sismica, ecc.). Come base di riferimento, per beneficiare delle maggiorazioni, abbiamo indicato il Puc e cioè il prezziario unico del cratere, che sarà comunque aggiornato".

Castelli (foto) è pronto ad accogliere eventuali osservazioni migliorative dell’ordinanza parametrico e si dice aperto al confronto: "Auspico che questo possa estendersi anche ad altre urgenze che, nell’interesse supremo dei terremotati, vanno governate al meglio in una logica di prevenzione e con la collaborazione delle parti sociali: la carenza di manodopera, gli alloggiamenti degli operai, la tempistica dei cantieri, la concentrazione delle lavorazioni in capo a singole aziende, la trasparenza dei subappalti e i flussi di manodopera. I recenti fatti di Tolentino sono degli alert che non vanno sottovalutati", ha concluso.