Crateri in via Tacito:: "Il marciapiede insidia per chiunque"

Buche su strade e marciapiedi sconnessi sono una minaccia costante alla sicurezza. Sono le segnalazioni più frequenti dei cittadini e le denunce per infortuni confermano la serietà del problema. Dito puntato anche contro la scarsa attenzione per certi comportamenti di automobilisti. L’ultima segnalazione viene da via AristoteleTacito. "Qui il marciapiedi è un’insidia per tutti – denunciano i residenti –. Tanti automobilisti, infatti, vi salgono sopra. Giorni fa a inciamparvi è stato un ragazzino, non è successo niente, ma sarebbe stato diverso se a posto suo ci fosse stato un anziano. Una abitudine da sradicare. Nessuno muove un dito". Una tolleranza inopportuna, perché i danni sono di tutti. E a proposito di sicurezza, occhio anche alle voragini sulle strade. A segnalarle, in questo caso, è un cittadino di via D’Annunzio: "Pavimentare tutte le vie malmesse richiede un patrimonio ma turare le buche richiede solo buon senso".