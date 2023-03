Creare imprese "Ok i nuovi fondi"

La Regione ha annunciato il raddoppio della dotazione finanziaria per il bando ’creazione di impresa’ finalizzato a favorire l’occupazione. Il direttore Cna Macerata, Massimiliano Moriconi (nella foto) apprezza l’iniziativa: "Vista l’enorme partecipazione al bando nella finestra dell’anno scorso, con ben 813 domande ma con risorse che permettevano il finanziamento di meno della metà dei richiedenti, era necessario uno stanziamento maggiore". Il bando riconosce una somma forfettaria, a titolo di contributo a fondo perduto e per un importo massimo di 20.000 euro, a disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego delle Marche che aprono partita Iva. La seconda finestra per presentare le domande si aprirà il 1° maggio e saranno disponibili 7 milioni di euro: "Se ci pensiamo bene – prosegue Moriconi – una impresa media in qualche modo restituisce quella somma in tasse dopo appena qualche anno di vita. Si potrebbe ipotizzare, ed è la nostra proposta, un aiuto forfettario a chiunque apra una impresa, sempre previo bando, ma senza il requisito della disoccupazione".