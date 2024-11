"Creare un accesso al campo sportivo"

"Una criticità è l’accesso alla zona del campo sportivo – afferma Marco Foglia –. Tutta la zona era stata progettata con un piano di costruzione di edifici residenziali e commerciali, cosa che con la crisi non è più andata in porto. Di conseguenza non è stata realizzata nemmeno la strada che avrebbe permesso un accesso più comodo al campo, e al momento non si sa se e quando verrà realizzata. Oggi ci si arriva con un passaggio stretto accanto a case private. Andrebbe risolto il problema anche perché il campo è uno dei più nuovi che accoglie spesso autobus e competizioni. Queste difficoltà creano malumore".