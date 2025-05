Creatività e allegria con "Viva la mamma" in corso Matteotti

In occasione della festa della mamma, domenica Porto Recanati si vestirà di colori, creatività e allegria con l’iniziativa "Viva la mamma", una giornata speciale dedicata a tutte le mamme e alle famiglie. L’appuntamento è per domenica in corso Matteotti, dove dalle 9 alle 20 prenderà vita un ricco mercatino della creatività: artigianato, articoli da regalo, fiori, idee originali e tante curiosità pensate per celebrare le mamme con affetto e fantasia. Ma non finisce qui.

Il pomeriggio sarà animato da tante attività rivolte ai più piccoli: dalle 16 alle 19, infatti, i bambini potranno divertirsi con la baby dance e partecipare a un coinvolgente laboratorio creativo con la pasta di sale. L’iniziativa, organizzata dalla ditta My Love Eventi con il patrocinio del Comune, sarà una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e dell’amore per le mamme. Sempre domenica, l’Avis comunale "Alberto Giattini" promuove la prima edizione de "La pedalata per la festa della mamma". Il ritrovo sarà alle 9.30 nel parcheggio Giovanni XIII e si partirà verso le 10 per arrivare alla Banderuola, dove ci sarà un momento conviviale, poi inizierà il giro di ritorno.

Per informazioni chiamare il numero telefonico 337-1184253.