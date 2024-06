Creatività e innovazione abitano all’Ite

Gli studenti dell’Ite Gentili protagonisti con AccEnt, progetto sulla cultura imprenditoriale finanziato dalla Ue nell’ambito delle iniziative dell’istituto per l’innovazione e la tecnologia. Unimc è partner insieme ad altri atenei europei: al congresso finale del progetto sono stati consegnati gli attestati di frequenza agli studenti, che hanno svolto un programma di approfondimento, in collaborazione con Istao e The Way, su innovazione, avvio e sviluppo di impresa.

"È stato uno dei momenti più toccanti del nostro programma europeo – commenta Stratos Stylianidis, coordinatore del progetto –. I giovani sono il futuro e introdurli fin da piccoli al meraviglioso mondo della creatività e delle idee è un messaggio incoraggiante per il futuro. Per i nostri figli, per l’Europa e per noi che continuiamo i nostri sforzi nell’istruzione e nella ricerca". "Questo progetto agisce su due livelli: come migliorare i rapporti con l’ecosistema dell’innovazione locale e come promuovere percorsi di imprenditorialità che portino gli studenti ad affrontare il proprio percorso con un approccio più imprenditoriale", spiega Francesca Spigarelli, referente per UniMc.