Creatività, tradizione e vino: l’incontro di Azione Universitaria

Tanto l’interesse per "Vino: la creatività nella tradizione", l’evento di Azione Universitaria nell’ambito dell’Unifestival Unimc. "Siamo riusciti a coniugare sapere accademico, cultura del territorio e creatività grazie ai relatori e al loro prezioso contributo", ha commentato Matteo Cattivera, presidente di Azione. "Parlare di vino significa parlare di regolamentazione, tutela del territorio, dei mercati, ma soprattutto della nostra storia", ha evidenziato Philipp Sandroni, consigliere studentesco e rappresentante degli studenti in Giurisprudenza. Vino che diventa "simbolo della nostra identità", come sottolineato da Salvatore Amicucci, vicepresidente di Azione. A intervenire anche il prof Giuseppe Rivetti e il giornalista Carlo Cambi, poi degustazione a cura dalla cantina I tre filari di Recanati e catering di Tuttincluso di Macerata.