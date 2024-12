Creazioni artigianali nelle bancarelle in corso Dalmazia

Tornano ad animare corso Dalmazia le bancarelle di Mylove Eventi. Appuntamento in centro, a Civitanova, con un il format "Un Tesoro in soffitta e Fatto a mano", in versione natalizia. Domenica si ripete l’appuntamento per rendere unico ed originale lo shopping natalizio. Gli espositori selezionati dall’agenzia di Carmen Lisa Carella proporranno in vendita, come di consueto, artigianato, creazioni fatte a mano, fermaporte, cappelli e sciarpe, centritavola, bijoux, candele, vischio e tanto altro per addobbare la casa e far trovare un dono prezioso ed originale sotto l’albero di Natale: impossibile non trovare il regalo perfetto per i propri cari, passeggiando per il centro e respirando l’aria del Natale ormai alle porte. L’appuntamento con il mercatino Mylove Eventi è dalle 9 alle 20. Prevista anche l’animazione con il Luna Park di Babbo Natale.