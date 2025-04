Creazioni di carta. Cavalli e carrozze in giro per il centro

Una città attraversata dall’arte, dal gesto collettivo, dalla sorpresa. È quanto accaduto ieri a Macerata con "Paper Carriage: handle with care!", la performance dell’artista tedesco Frank Bölter. Piazza Vittorio Veneto si è animata di carta, colla e mani all’opera: quelle degli studenti della scuola di studi superiori Leopardi dell’Università di Macerata, dell’Accademia di belle arti e del liceo artistico Cantalamessa, protagonisti della creazione di cavalli e carrozze di carta a grandezza naturale. Verso le 11, le sculture si sono mosse in corteo lungo corso della Repubblica, attraversando piazza della Libertà e via Don Minzoni, fino a raggiungere il museo della carrozza di Palazzo Buonaccorsi, dove resteranno in esposizione fino al 18 maggio. L’intera azione artistica è stata documentata dal videomaker Andrea Petinari e da un reportage fotografico che racconterà il processo creativo nato attorno all’opera. La performance di ieri è solo la punta dell’iceberg di una residenza artistica che ha lasciato il segno. Per settimane, l’atelier di Bölter allestito dalla scuola di studi superiori Leopardi ha accolto gli studenti. "L’opera d’arte – ha più volte sottolineato Bölter – sta dal creare insieme, prima ancora che in un risultato finale".