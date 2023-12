Cremare gli animali domestici e ricordarli: l’idea del Comune

Cremazione degli animali domestici e inserimento della loro foto sul web in una pagina dei ricordi, si potrà fare a Civitanova con un prezzo convenzionato e riservato solo ai residenti. È un provvedimento che è deliberato dalla giunta sulla base di una convenzione con la società La Cineraria, che dispone di un proprio stabilimento per la cremazione degli animali di affezione nella zona industriale (in via Gianni Agnelli) e che ha presentato al Comune un progetto per favorire il processo di cremazione proponendo tariffe agevolate rispetto ai prezzi di mercato. Sulla base degli accordi maturati il servizio è gratuito e prevede la restituzione delle ceneri degli animali di età maggiore di nove anni, se adottati dal canile comunale e per gatti presi in carico dalle associazioni convenzionate con il Comune. La restituzione delle ceneri avverrebbe entro dieci giorni dalla presa in carico della carcassa e nel servizio sono compresi anche il rilascio del certificato di cremazione, l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe di animalidi affezione, l’inserimento nella pagina dei ricordi del sito web della Cineraria, l’incisione gratuita delle date di nascita, di adozione e di morte sull’urna cineraria se acquistata sul sito web della agenzia. La convenzione prevede invece lo sconto del 20% da applicare sul listino prezzi e comprende anche il rilascio del certificato di cremazione, l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe canina, dell’affezione l’inserimento nella pagina dei ricordi del sito web la cineraria.it. Sulla base della tabella dell’agenzia i prezzi sono i seguenti: da zero 5 kg 190 euro; da 5 a 10 kg 220 euro; da 10 a 20 chili 240 euro; da 20 a 30 kg 270 euro; da 30 a 45 kg 300 euro; da 45 a 60 kg 350 euro e oltre i 60 kg il costo è di 410 euro. Il provvedimento risponde anche a un rapporto dell’Eurispes, relativo al 2023, secondo il quale il 32,7% degli italiani ha un animale domestico, e soprattutto cani (42%) e gatti (34,4%) ed è sempre maggiore l’esigenza di avere a fianco un amico a quattro zampe, così come emerge l’esigenza di provvedere alle spoglie degli animali anche perché il loro smaltimento deve avvenire con precise modalità che se non vengono seguite comportano sanzioni pesanti. Il Comune non è dotato di un cimitero per animali e considerando che è vietato seppellire i resti in terreni demaniali, chi non ha nessuna possibilità di avere un piccolo spazio dove ricordare il proprio animale può approfittare dell’opzione della cremazione con tariffe agevolate.

l. c.