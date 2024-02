Cremazione animali domestici, come fare

Il Comune firma una convenzione per la cremazione degli animali domestici a tariffe agevolate per i residenti a Civitanova e prevede la pubblicazione della loro foto in una pagina web dei ricordi. A tutto provvederà la società ‘La Cineraria’ che dispone di un proprio stabilimento per la cremazione in via Gianni Agnelli, nella zona industriale, unico impianto in provincia. Quello offerto è un servizio che va dalla ritiro delle spoglie dell’animale - 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 - all’eventuale certificazione del decesso, alla cremazione e certificazione delle ceneri. Tre le tipologie di cremazione offerte (singola, esclusiva e collettiva) a prezzi differenti con lo sconto derivante dalla convenzione comunale ed è gratuita la restituzione delle ceneri degli animali di età maggiore di nove anni, se adottati dal canile comunale e presi in carico dalle associazioni convenzionate con il Comune. In tutti gli altri casi la convenzione prevede lo sconto del 20% da applicare sul listino prezzi. Il sevizio comprende anche l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe canina e l’inserimento nella pagina dei ricordi del sito web la Cineraria, una sorta di ‘cimitero virtuale’ dove è possibile pubblicare la foto del proprio micio o del proprio cane deceduti con la data di nascita

e di morte.