Cremazione gratuita per cani e gatti anziani adottati dal canile

Cremazione gratuita a Civitanova per i cani e per i gatti anziani, adottati nelle strutture comunali o convenzionate con il Comune. Dire addio al proprio animale sarà possibile senza spese in questo caso o con sconti, sempre che il padrone sia residente a Civitanova. Agevolazioni proposte dalla società La Cineraria, che gestisce l’impianto in via Agnelli, nella zona industriale Piane Chienti, e che ha stipulato un accordo con l’amministrazione sul tariffario.

L’iniziativa va incontro al problema di gestire le spoglie di cani e gatti, sempre più considerati una componente affettiva molto importante nelle famiglie che li posseggono. La proposta della Cineraria prevede il servizio gratuito di cremazione singola, con restituzione delle ceneri, per gli animali adottati di età maggiore di nove anni. I cani devono provenire dal canile comunale, i gatti devono essere quelli in carico alle associazioni convenzionate con il Comune.

La procedura comprende anche il certificato di cremazione, l’aggiornamento dell’anagrafica animali, l’inserimento nella pagina dei ricordi nel sito web della Cineraria, l’incisione gratuita delle date di nascita, adozione e morte sull’urna se acquistata dal sito della società. Previsti invece sconti del 20% se il cane o il gatto non provengono da un percorso di adozione; anche in questo caso sono compresi i certificati, l’aggiornamento della banca dati, l’inserimento nella pagina dei ricordi, con costi che variano a seconda del peso dell’animale, da 190 a 410 euro.

La convenzione scade il 31 dicembre, senza oneri a carico del Comune.