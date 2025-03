"Crepe evidenti su tutti i muri. Quell’edificio è a rischio crollo"

Lunedì sono andato a vedere un appartamento in vendita in via Ponte Fosso Mare, a Potenza Picena, e ho trovato una situazione allarmante. L’edificio presenta crepe evidenti in più punti, comprese le pareti portanti. Bisogna disporre un controllo urgente sulla sua stabilità, affinché vengano effettuate le necessarie verifiche di sicurezza e adottati i provvedimenti opportuni per la tutela degli abitanti". A segnalarlo è Paolo Toffanello, che ha scritto una lettera nella quale denuncia lo stato in cui verserebbe l’edifico. "L’immobile è parte di un condominio di sei appartamenti, di cui due risultano all’asta – afferma il cittadino –, mentre gli altri quattro sono attualmente abitati, anche da persone anziane con difficoltà motorie. Purtroppo le scale interne mostrano lesioni profonde, con crepe che attraversano i muri interni ed esterni, lasciando filtrare la luce. Parlando con gli ex proprietari – aggiunge ancora –, mi è stato riferito che hanno più volte segnalato la situazione al Comune e alla polizia locale, senza ricevere riscontro. Tuttavia, la situazione sarebbe peggiorata rispetto all’anno scorso. Ciò che ho visto mi ha fortemente preoccupato. Mi chiedo: dobbiamo davvero aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire? È davvero sicuro questo stabile da autorizzare tranquillamente la visita degli appartamenti in tutta tranquillità?"

Sollecitato sulla vicenda, il Comune di Potenza Picena in un primo momento ha assicurato di non aver ricevuto segnalazioni sull’edificio, ma poi ha disposto un controllo urgente effettuato ieri sera con i vigili del fuoco.