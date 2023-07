Crepet fa il boom, ma l’audio non regge

"La maggior parte delle persone oggi fa un lavoro che non apprezza, ma l’unica stella polare dovrebbe essere la passione". È stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet il protagonista indiscusso dell’incontro sul tema "Il lavoro come passione" che si è tenuto nel parco di Villa Fermani in occasione del festival itinerante "Non a voce sola". Nel polmone verde di Corridonia sono accorsi in migliaia, anche da fuori provincia, per ascoltare un monologo di circa un’ora e mezza che ha spaziato e coinvolto diversi ambiti della nostra quotidianità.

Un pienone di gente, forse inaspettato per gli organizzatori, tant’è che le colonne d’auto all’ingresso, prima dell’inizio del monologo, erano emblematiche del flusso record, così già dalla cerimonia dei saluti introduttivi del sindaco Giuliana Giampaoli e dell’assessore Massimo Cesca si è denotata la scarsa potenza dell’impianto di amplificazione audio, debole per un incontro all’aperto.

Durante la serata la situazione poi non è migliorata e sono stati in molti coloro, specie chi era dietro l’area dotata di sedie, che hanno abbandonato la location in anticipo in quanto sentivano poco o nulla delle parole di Crepet. Così non tutti hanno potuto ascoltare al meglio gli interventi e le spiegazioni dell’ospite. Proteste che poi sono sfociate sui social con commenti del tipo: "Sottostimata sicuramente la grande presenza di pubblico", oppure "audio pari a zero e traffico in tilt".

"Siamo al tifo da stadio – ha inoltre sottolineato Sandro Scipioni, consigliere comunale del gruppo d’opposizione "Corridonia Rinasce" –, ma ormai il danno d’immagine c’è stato. La Corrida di Corrado sicuramente era più organizzata. Dilettanti", riferendosi probabilmente all’amministrazione per la gestione della serata.

Diego Pierluigi