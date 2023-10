Cresce il disagio dei giovani: "Droga, social e cellulari:. Agire subito e insieme"

"Il disagio tra adolescenti e ragazzi è ormai un problema consolidato - avverte lo psichiatra Stefano Nassini, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Ast di Macerata -. Per affrontarlo serve una strategia integrata, altrimenti le risorse saranno sempre insufficienti". Dalla ripresa delle lezioni in città si sono registrati due episodi gravi: una ragazzina si è stesa sui binari, e un’altra nei giorni scorsi ha tentato di lanciarsi dalla finestra di una scuola. Ma oltre ai casi eclatanti, ci sono troppo numerosi segnali delle difficoltà dei giovani, come l’autolesionismo, l’anoressia o l’isolamento.

Dottore, il disagio è un dato oggettivo o un’impressione?

"Purtroppo ormai è un fenomeno diffuso e non solo in un particolare paese, è un dato certificato. I disturbi mentali sono le principali cause di disabilità nelle popolazioni giovanili. Oggi poi diversi fattori concomitanti aumentano le manifestazioni del disturbo del comportamento. Ci sono casi di disregolazione emotiva, con comportamenti impulsivi non controllati. Le psicosi dello spettro schizofrenico si manifestano prima. Come si manifestano gli abusi, il ritiro in casa, la trascuratezza di chi resta ore in casa davanti a un monitor. Vediamo una sensibilità marcata agli stress, per la quale un brutto voto porta alla demoralizzazione. E anche l’anoressia si presenta sempre prima, e si sta diffondendo pure tra i maschi".

Come si spiega questo fenomeno?

"Di norma buona parte dei disturbi mentali esordiscono prima dei 18 anni. Poi la mancanza di fattori di protezione, eventi stressanti come la pandemia o altri culturali, lo stress, l’isolamento, la mancanza di certezze, hanno un effetto sullo sviluppo delle psicopatologie. Il Covid di sicuro ha peggiorato la situazione, ma la tendenza era chiara già prima".

L’uso di stupefacenti ha un ruolo?

"È un fattore rilevante, tra l’altro si è abbassata anche l’età di esordio nell’uso di sostanze".

E cellulari e social?

"Anche questi hanno un peso. Le relazioni sono cambiate, i ragazzini si parlano e si contattano solo tramite social. Gli adolescenti poi hanno bisogno di dormire, invece restano fino a tardi davanti a un monitor e la mattina arrivano a scuola pieni di sonno. E ancora, pesano gli standard di bellezza impossibili proposti dai social: una cosa che scatena i disturbi maggiori. Ma ci sono anche le difficoltà economiche, il clima di incertezza dovuto a fattori tipo la guerra".

Una risposta oggi è offrire psicologi ovunque. Serve?

"Gli operatori non possono essere mai sufficienti. Ha senso avere punti di prossimità accessibili, qualcuno parla anche di creare centri per gli adolescenti, fuori dagli ospedali. Può aiutare, ma è importante agire sui determinanti che sono quelli della salute in generale: fare sport, avere tempo libero, curare i rapporti sociali. L’intervento deve essere più complesso. Bisogna evitare lo sviluppo delle patologie, per intervenire in quella finestra di opportunità prima che si consolidino e abbiano un impatto sulla vita".

Cosa si dovrebbe fare?

"Dobbiamo tutti chiederci cosa fare, e chiedercelo di più, non cercando solo soluzioni a breve, ma anche a medio e lungo termine. Non basta togliere il telefonino ai ragazzi, devi mettere qualcos’altro sennò non ottieni nulla. Già dire che il disagio esiste aiuta a mettere in atto azioni che non sono derogabili a una sola categoria, la scuola o la famiglia o la sanità. Ci vuole una visione, una strategia integrata, sennò le risorse non bastano mai e comunque non sarebbe un intervento efficace".