Cresce il numero dei senzatetto in città

Un bivacco nei giardini del Lido Cluana rimosso dalla polizia locale e due persone che lì vivevano identificate – un extracomunitario e una italiana – già note alle forze dell’ordine. In quella stessa zona, sul verde adiacente al marciapiede ovest del lungomare Piermanni, per giorni ha resistito una tenda sotto cui si era sistemato un uomo con i suoi cani, a ridosso della recinzione dei lavori per la riqualificazione del Varco.

Gente che vive in strada e sono 83 i senzatetto censiti in città alla fine del 2024: 59 sono uomini, 24 donne. Il numero è in aumento perché l’anno precedente ne risultavano 70 all’anagrafe comunale. Conoscendone i numeri, i servizi sociali sapranno anche chi sono, ma il fatto che aumentino è un dato che impone riflessioni. Calano i civitanovesi, calano gli extracomunitari residenti, aumentano i senza fissa dimora. Una condizione che può essere innescata da ragioni sociali, come la perdita del lavoro, l’impossibilità di trovare un alloggio in una città in cui il costo del mattone e quello degli affitti è schizzato alle stelle.

Punto di riferimento, per chi riferimenti non ne ha più, è la Caritas diocesana. "Dopo il Covid la situazione dei senza fissa dimora è molto più complicata. Molti casi sono problematici a livello psicologico/psichiatrico e non solamente sociale. Per questo è importante collaborare e fare rete con i servizi, gli altri enti e le associazioni del terzo settore, dove ognuno si adopera in un campo specifico. Noi abbiamo attivato anche molte borse lavoro o tirocini di inclusione per persone svantaggiate". Parole di Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas diocesana, da anni sul territorio.

I posti letto nel punto Caritas civitanovese di via Parini sono tredici. "Dopo la riapertura del dormitorio a giugno – prosegue – cerchiamo di collaborare molto con i servizi e di accogliere persone che poi possiamo aiutare con progettualità legate al lavoro, con il supporto psicologico, reddito di inclusione e altro, però capita di accogliere anche persone di passaggio".

Con il problema di chi non ha un tetto qui si fanno i conti tutti i giorni. "Alla mensa e al servizio vestiario e docce – prosegue Moschettoni – arrivano molte persone senza casa a cui purtroppo riusciamo a dare solo un pasto caldo e un po’ di ristoro. Alcuni di loro scelgono questo tipo di vita e non vogliono altri aiuti. Noi tendiamo la mano, ma poi ognuno è libero di scegliere la propria strada".

Lorena Cellini