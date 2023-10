Cresce la rabbia dei residenti: "Qui il sabato è terra di nessuno"

Crescono malcontento e rabbia dei residenti del centro dopo l’ennesimo weekend insonne per via della movida molesta. "L’altra notte – spiega sotto richiesta di anonimato una ragazza che abita in via della Vela – è stato un trambusto continuo. È ora di smetterla con risse, schiamazzi e atti vandalici. La scorsa settimana ho anche ritrovato la mia auto rigata". Sabato notte l’epilogo più amaro, con una quattordicenne ubriaca soccorsa dalla Croce Rossa e la scena, filmata dagli abitanti di una palazzina, che mostra dei giovanissimi intenti a rovesciare i bidoni della spazzatura all’incrocio tra corso Garibaldi e via Cavour. "Certi ragazzini – continua la donna – sono davvero maleducati. Ad una mia vicina che aveva chiesto loro semplicemente di "fare più piano" è stato risposto: "tanto sono a casa mia e faccio come voglio". Questo vuol dire che molti di loro sono civitanovesi, checché se ne dica. E l’altra volta, in via Mazzini, si sono picchiati". Ma mi chiedo: a quale modello aspira Civitanova? Quello dell’assenza di regole e dell’ubriacarsi fino a star male?". Nella stessa via un altro residente riferisce di rinvenire spesso e volentieri cocci di bottiglie e persino preservativi. "Ma stavolta ho chiuso le finestre – confessa – e ho dormito sonni tranquilli". "Ormai non si vive più – sbotta, restando anonimo, un signore che abita in corso Garibaldi –, il sabato è sempre la stessa storia".

Tanti sono anche i commenti degli utenti sui gruppi social cittadini: "questo è lo scempio del sabato sera. Le telecamere vanno utilizzate per riprendere certe scene" è lo sfogo di Erika. "Ormai il centro, il sabato notte, è terra di nessuno" confessa Deby. "Quello che trovo più sconcertante – protesta infine Giovanna – è che c’è ancora chi minimizza una situazione imbarazzante e non più sostenibile per il quieto vivere".

Francesco Rossetti