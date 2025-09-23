Cresce la Tari e cala la differenziata

È aumentato di quasi 600.000 euro in un anno il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Civitanova. Da 8.900.000 euro del 2024 è arrivato a pesare per 9.560.000 euro sul bilancio comunale del 2025 e dentro questa cifra ci sono anche altre componenti che vengono caricate sulle spalle dei civitanovesi.

Un trend di crescita che non è destinato a fermarsi e la prima ragione sta nel fatto che il presidente della Provincia di Macerata, insieme con i sindaci dei Comuni che fanno parte dell’Ato 3, con Civitanova e il capoluogo in prima fila, non hanno saputo individuare una discarica dove abbancare i rifiuti in ambito provinciale e dunque il servizio viene svolto fuori dal territorio maceratese, a costi notevolmente superiori.

E in questi giorni se ne stanno accorgendo anche i civitanovesi, che ricevono a casa le bollette del conguaglio dell’importo dovuto nel 2025, tutte con l’aumento della Tari, che porta in pancia pure le componenti perequative che pesano per ulteriori 7,60 euro per ogni utente: sei euro annui a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, misura introdotta dal Governo inizio anno, e caricata su ogni utenza; poi c’è un ulteriore 1,50 euro, versato da ogni utente ogni anno per la copertura dei costi generati da eventi eccezionali e calamitosi e infine 0,10 euro per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti.

In questo panorama di continui aumenti l’unica cosa che diminuisce è la raccolta differenziata. Stando agli ultimi dati emessi dal Cosmari, nel mese di luglio la percentuale è scesa al 70.64%, l’1.46% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando la percentuale aveva raggiunto il 72.10%. Stesso andamento sulla proiezione annuale che, nei primi sette mesi vede la raccolta ferma al 70,96%, lo 0,77% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (71,73%).

Un passo di gambero che di fatto colloca Civitanova nelle retrovie della classifica dei Comuni virtuosi in provincia in fatto di raccolta differenziata, dove fanno meglio Macerata, Potenza Picena, Tolentino, Monte San Giusto, San Severino, Morrovalle e Recanati.