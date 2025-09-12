Cresce l’onda anti-antenne. Un nuovo comitato al Castellaro

Nasce un altro comitato civico per contestare l’installazione dell’antenna della Iliad all’interno del parco del Castellaro, nella zona Villa Conti-ospedale a Civitanova.

Il traliccio svetta accanto alla pista ciclabile e ha provocato la protesta dei residenti della zona, che si riuniranno in assemblea pubblica martedì prossimo alle 21. All’appuntamento sarà invitato a partecipare anche il sindaco Fabrizio Ciarapica. Sarà una occasione in cui saranno raccolte le firme da consegnare al Comune, per manifestare lo scontento verso la politica degli impianti per la telefonia cellulare; al momento l’amministrazione sta disattendendo il contenuto del Piano antenne approvato in consiglio comunale.

Il documento censiva 27 tralicci e indicava cinque possibili aree, distribuite su tutto il territorio civitanovese, per installare nuovi impianti sulla base di scelte mirate a tutelare l’aspetto paesaggistico, naturalistico e storico di alcune zone. Ma in quattro casi – e cioè contrada Castelletta, collina Belvedere, parco del Castellaro e via Indipendenza – le società di telefonia hanno del tutto bypassato il piano, e fatto accordi con i proprietari di aree private collocate altrove per poter installare i tralicci. Insieme ai quali sono sorti anche i comitati civici che stanno assediando l’amministrazione comunale, nella speranza di poter annullare i permessi concessi dall’ufficio tecnico per le istallazioni già avvenute.

Il tema è anche diventato motivo di scontro nella campagna elettorale delle regionali. Sulla questione infatti il comitato dell’area Belvedere ha annunciato la rivolta nelle urne, e la Lega è entrata in polemica con il tecnico che ha predisposto il piano, dai salviniani approvato in consiglio comunale ma ora rinnegato per gli effetti che sta producendo sul territorio e per le proteste dei cittadini. Sarà interessante a questo punto sentire cosa dirà in proposito il sindaco Ciarapica ai residenti, qualora accettasse l’invito di partecipare all’incontro pubblico orgnizzato dal comitato.

Lorena Cellini