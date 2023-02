Cresce l’onda delle proteste nel Paese asiatico In primo piano la condizione femminile

"Fino a quando tutti non sono liberi, nessuno è libero". È una frase di Martin Luther King e ha un grande significato. La libertà è un diritto fondamentale per cui ognuno può pensare, esprimersi e comportarsi senza costrizioni. Per un fatto di cultura e tradizione, portano l’ijab, un velo che copre la testa e capelli, lasciando scoperto il viso. Nel 1983 l’hijab diventò una presenza fissa e non potevano indossare indumenti a maniche corte, tessuto leggero o aderente. Ora le donne in Iran non hanno diritti che per noi sono naturali come guidare la bici, cantare e ballare (se non accompagnati da un uomo o in un pubblico di sole donne) o viaggiare libere all’estero. Non possono recarsi allo stadio, eccetto per le gare della nazionale. Continuano a protestare e con la nascita dei social media arrivano nel mondo. Ci sono storie di ragazze uccise dalla polizia perché non indossavano correttamente il velo come Masha Jina Amini morta a 22 anni. Il regime islamico continua dire che la ragazza è morta dopo vari arresti cardiaci. I giovani manifestanti lottano contro l’oppressione delle donne e contro il regime, vogliono un paese libero dal dogmatismo religioso e politico: “combattiamo, moriamo, ma ci riprenderemo l’Iran”. Credo sia una cosa più che primitiva che una persona non possa decidere niente nella sua vita.

Benedetta Cecchi 3ª A