Crescere i neonati nei loro primi mesi, serie di incontri

Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta hanno firmato una lettera che sta arrivando in questi giorni alle famiglie maceratesi che hanno nel loro nucleo nuovi nati, bambini e bambine da zero a 12 mesi che siano nati dal 1° novembre 2022 ad oggi. Il Comune da l’opportunità alle famiglie in attesa e con bambini piccoli di partecipare ad un’iniziativa che prevede alcuni incontri che aiuteranno i piccolissimi nello sviluppo cognitivo e socio-relazionale favorendo anche l’instaurazione di una relazione responsiva. Questi incontri saranno curati dall’ostetrica Maria Lucia Beccacece, che accompagnerà le famiglie in un percorso di consapevolezza, dialogo e confronto sui temi che riguardano la gravidanza, la cura del bambino e la genitorialità. Oltre a Beccacece sarà presente anche un’educatrice professionale che aiuterà i bambini alla scoperta di moltissime attività da poter replicare anche a casa. "Vivere esperienze precoci di qualità, contribuisce ad uno sviluppo infantile sano e garantisce una buona base di partenza. Proporre attività di ascolto, confronto, gioco, dialogo, esempi di nutrimento per bambini e genitori è fondamentale per una comunità attenta e generosa" afferma l’assessore Katiuscia Cassetta.

Gli incontri si svolgeranno allo ’Spazio Piccolissimi’, all’interno di ’Semi d’acero’, in via Beniamino Gigli 2, e rientrano nel progetto ’Crescere nel Villaggio’ co-finanziato dall’Impresa sociale con i bambini e dalla Fondazione Generali Italia - The Human Safety Net, Oro di Futuro, di cui il Comune di Macerata ne è partner. Per qualsiasi informazione aggiuntiva i genitori possono prenotare un incontro con la responsabile del progetto e coordinatrice dei nidi comunali, Marzia Fratini.

d. s.