Crescimbeni: "Avis in campo anche per la raccolta del plasma"

"Da qualche mese – ha evidenziato Floriana Crescimbeni presidente della sezione comunale dell’Avis di Cingoli – riusciamo a effettuare, oltre alle peculiari donazioni, anche una seduta particolare per la raccolta di plasma. Si tratta di una richiesta e di un atto di fiducia che la Regione Marche e l’Avis nazionale hanno rivolto alla nostra sede, ritenendola in grado di eseguire questo servizio per cui ci è stato assegnata una macchina specifica: la plasmaforesi. I donatori hanno risposto all’appello, quindi siamo riusciti a fornire quanto richiesto".

E’ comprensibile la soddisfazione di Crescimbeni che, d’intesa col direttivo, interviene sostenendo molteplici iniziative organizzate nel territorio. In particolare, attualmente l’Avis è sponsor etico di "Cingoli musica", programmata dall’associazione culturale "Giuseppe Cerquetelli" e dal Comune, con la direzione artistica di Melissa Mastrolorenzi.

"L’Avis – ha precisato Crescimbeni – è intervenuta da sponsor etico per appoggiare lo svolgimento della manifestazione, per consentire al pubblico di godere delle esibizioni di artisti di eminente caratura. E’ giusto che i contributi che l’Avis riceve siano ridistribuiti sul territorio, con modalità concretamente nuove. Fino all’anno scorso abbiamo contribuito a un solo evento di ‘Cingoli estate musica’, stavolta abbiamo deciso di sostenerne due, ospitati nella Sala Verdi, presentati da Giovanni Sbergamo e Gioia Soldi: i concerti di domani della pianista Giuseppina Torre, con un saggio del ballerino Federico Rubisse, giovane e dotato cingolano, componente della compagnia di danza ‘KeksKemet City Ballet’ in Ungheria, e di venerdì prossimo del maestro Lorenzo Bavaj, maceratese, affermatosi a livello internazionale".

"Federico Rubisse è un orgoglio pr Cingoli – aggiunge –. E l’Avis è vicina ai ragazzi che costituiscono un importantissimo serbatoio di volontari a cui rivolgersi per il necessario ricambio dei donatori".

