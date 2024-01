Crescono edifici senza garage: in centro è emergenza parcheggi

Ha superato la soglia delle 150 firme la petizione promossa da residenti del centro che sono in campo da più di un anno per contrastare la politica dell’amministrazione comunale sui parcheggi, con una mobilitazione che sta raccogliendo sempre maggiori consensi, non solo per lo scontento innescato dalle scelte fatte dalla giunta in merito alla sosta riservata in alcune strade del comparto della piazza, ma anche alla luce delle decisioni che verranno deliberate sui parcheggi a pagamento. Le future zone blu, nelle intenzioni del Comune, dovrebbero essere allargate sia all’interno del perimetro centrale che sui lungomare nord e sud. Ma al momento è tutto in stand bye a Palazzo Sforza, dove dal sindaco all’ultimo consigliere sono consapevoli che non è un provvedimento popolare tassare ulteriormente la sosta. E i residenti del centro stanno diventando una spina nel fianco. Di recente, al sindaco, il Comitato ha presentato una richiesta per avere un incontro corredata da 150 firme "ma nessuno - protestano - si è degnato di rispondere". La raccolta di firme intanto va avanti e monta l’insoddisfazione tra chi si sente penalizzato dalle politiche della sosta, sulle quale finiscono per pesare anche le dinamiche edilizie che stanno interessando la città. In alcune zone del centro, al posto di piccole casette che vengono demolite, stanno sorgendo edifici con decine di appartamenti. Aumenta la volumetria e per i residenti uno degli effetti che si sta verificando "è che i costruttori non vengono obbligati a creare un numero adeguato di spazi sosta".