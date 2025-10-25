Crescono gli abbonamenti alla stagione di prosa

Oltre duecento abbonamenti in più per la nuova stagione di prosa al Teatro Rossini. Salgono infatti a 563 le tessere acquistate dagli spettatori che, da novembre a maggio, avranno diritto alla visione di sette spettacoli con ospiti celebri come Tosca D’Aquino, Neri Marcoré, Nancy Brilli e tanti altri. Nella passata stagione, erano stati venduti 361 abbonamenti, mentre 357 è il dato relativo all’annata 23/24 (203 ne 22/23). Si tratta di numeri positivi anche rispetto al pre-Covid (nel 18/19 erano stati venduti 198 abbonamenti) ed anche la vendita dei biglietti singoli sta andando bene. "Siamo profondamente soddisfatti per questi grandi numeri – è il commento di Maria Luce Centioni, presidente dell’Azienda Teatri –. Questo risultato non è solo un dato statistico positivo, ma la conferma più bella e tangibile della fiducia che il pubblico di Civitanova e del territorio ripone nel nostro lavoro. Il successo della campagna abbonamenti dimostra che la nostra proposta, realizzata in collaborazione con Comune e Amat, continua ad essere apprezzata per la sua alta qualità e per la pluralità di generi e linguaggi offerti. Crediamo fermamente che il teatro debba essere un luogo capace di intrattenere con gusto, intelligenza e cultura ampia, e l’adesione calorosa del nostro pubblico ci indica che siamo sulla strada giusta, rispondendo pienamente a questa esigenza". Il primo appuntamento è in programma l’11 novembre con "Sapore di mare", musical tratto del celebre film dei fratelli Vanzina.