Crescono gli incidenti stradali. L’Istat: "Quindici vittime l’anno"

Se letti anno per anno, i numeri magari fanno meno impressione. Ma letti nel medio periodo sono sconvolgenti. Dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, in provincia di Macerata si sono verificati 10.448 incidenti stradali (mediamente 949 l’anno), con 225 morti (venti l’anno) e 14.792 feriti (poco meno di 1.350 l’anno). Il fatto preoccupante è che nell’ultimo triennio, tra il 2022 e il 2024, secondo il quadro dell’Istat, pubblicato in questi giorni, si sta invertendo la tendenza al ribasso che era in atto da tempo.

In provincia di Macerata, infatti, si sono verificati 2.906 incidenti stradali, 81 al mese, quasi tre al giorno. I feriti sono stati 4.121, mediamente 1.373 all’anno, cioè 114 al mese, quattro al giorno; sono state 44, invece, le persone che hanno perso la vita, una media di quasi quindici l’anno: ogni mese c’è una persona che muore sulle strade della provincia perché coinvolta in un incidente stradale. Negli ultimi tre anni il numero degli incidenti è continuamente cresciuto: 937 nel 2022, 967 nel 2023, 1.002 nel 2024; negli stessi anni i morti sono stati, rispettivamente, 16, 14 e 14, i feriti 1.309, 1.410 e 1.402. Per trovare un numero di incidenti superiore a mille, bisogna tornare indietro al 2019, quando furono 1.072, o al 2017 quando furono 1.046, ma vale la pena evidenziare che nel 2015 si fermarono a quota 918, senza considerare il 2020 e il 2021 (751 e 884), condizionati dalla ridotta circolazione dovuta alla pandemia. Nella sola Macerata, nel 2024 gli incidenti sono stati 154, con quattro morti e 192 feriti. Certo, auto sempre più sicure contengono, per fortuna, il numero delle vittime, e pesa anche lo stato di manutenzione e adeguamento della viabilità. Ma la recente crescita degli incidenti sembra tradire soprattutto un comportamento meno attento alla guida, nonostante l’inasprimento delle misure previste dal nuovo codice della strada e la possibile decurtazione dei punti sulla patente. Spesso, infatti, la causa dell’incidente è legata a comportamenti errati o pericolosi da parte di chi si mette alla guida di un mezzo, a partire dall’uso dello smartphone. E, poi, si corre, visto che un altro fattore rilevante è quello dell’alta velocità.

La nostra provincia, poi, è tra quelle che in percentuale registra un alto numero di incidenti nelle ore notturne, tra le 22 e le 6, quando – come confermano le attività svolte dalle forze dell’ordine specie nel fine settimana – c’è chi abusa dell’alcol. Si aggiunga, e non è una novità, che quella di Macerata è una delle province più motorizzate d’Italia, visto che il numero dei veicoli in circolazione supera decisamente il numero dei residenti. È evidente che un tale "affollamento" sulle strade davvero non aiuta.