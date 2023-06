"Crescono gli investimenti"

L’assessore alle Finanze, Giovanni Ciccardini, ha risposto alle critiche ricevute da esponenti di minoranza e da alcuni di maggioranza, in merito al bilancio approvato mercoledì scorso. "Non si può non evidenziare che in fase di approvazione del documento siano emersi dei distinguo da parte di alcuni componenti della maggioranza – ha dichiarato Ciccardini (nella foto) –, ma ricordo che quanto approvato, e non solo, può essere oggetto di variazione in qualsiasi momento. Si possono spostare le attuali previsioni di spesa da un programma ad un altro a totale piacimento, però nel rispetto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio e degli obblighi di legge. In questo bilancio l’aspetto più rilevante, che qualificherà in modo importante e duraturo la struttura patrimoniale del comune, è la parte in conto capitale, grazie ai finanziamenti statali e da Pnrr. Evidenzio – ha aggiunto – la poderosa crescita della spesa per investimenti prevista nel triennio: 12.664.933 euro per il 2023, 13.100.000 per il 2024 e 10.986.432 per il 2025. Alla base della formazione di questo bilancio c’è il principio di spendere quello che si ha e non quello che si vorrebbe spendere. Dico questo per introdurre le fondamentali diversità rilevabili nel triennio approvato. Il 2023 è in linea con il buon andamento dello scorso anno, mantenendo stabile l’impostazione avviata nel 2020, mentre gli esercizi 2024-2025 sono caratterizzati dalla obbligatoria previsione di spesa per la ripresa del pagamento di tutti i mutui in ammortamento, che passa da 373.377 euro del 2023 a 1.345.429 per il 2024 a 1.249.384 euro per il 2025".

Matteo Parrini