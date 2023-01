Crescono i contagi, pochi pazienti nelle terapie intensive

Nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio nelle Marche il numero di nuovi contagi Covid è diminuito dell’1,9% rispetto a sette giorni prima e, di conseguenza, è calata anche l’incidenza per 100mila abitanti. In questo quadro generale, però, la situazione nelle diverse province è diversificata: Ascoli guida la classifica con l’incidenza più alta, 364 casi per 100mila abitanti (+0,5% rispetto alla settimana precedente), la provincia di Macerata si ferma a 331, ma ha registrato l’incremento più elevato (+4,1%). Al terzo posto Fermo con 291, ma in forte calo (-14,5%), seguita da Ancona con 224 (+1,7%) e Pesaro con 174 (-11,8%). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Sul fronte ricoveri, con il 16,3% di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, le Marche sono sopra la media nazionale, mentre sono al di sotto per i posti letto in terapia intensiva (2,2%). La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,9% (media Italia 10,7%); la percentuale che non ha ricevuto la terza dose è pari a 12,1% (media Italia 12%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose a breve, pari al 4,4%. Il tasso di copertura con quarta dose è del 22,1% (media Italia 29,7%).

f. v.