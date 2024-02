Crescono i matrimoni . Ma sono di più quelli civili

Più matrimoni civili che religiosi, soprattutto sulla costa e nel capoluogo, ma la Chiesa recupera nei paesi collinari e montani e alla fine si chiude con un pareggio la statistica Istat (nel sito disponibile il 2022) sulle scelte di chi convola a nozze. Se a Macerata, Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena la maggioranza delle coppie dice sì davanti al sindaco, il rapporto si ribalta in collina: a Corridonia, Montelupone, Montecassiano, Treia, Tolentino ci si giura amore eterno davanti al prete. Fanno eccezione Camerino e San Severino mentre se la battono a Mogliano e Recanati. E così nel computo dei dati provinciali, su 984 matrimoni celebrati nel 2022 la spunta, di un soffio, il rito civile, dove confluisce anche chi si sposa in seconde nozze: 490 contro 484.

Più fiori d’arancio a Civitanova che registra 96 matrimoni, 58 civili e 38 religiosi, quindi Macerata (95 nozze, 64 con rito civile e 31 religioso), in un rapporto sostanzialmente di due a uno che si conferma anche a Potenza Picena (24 a 12), mentre il divario cresce a Porto Recanati (23 a 9). Si staccano dal trend registrato nell’interno del maceratese sia Camerino che San Severino e qui il Comune prevale sulla Chiesa: sulla rocca dei Varano 39 contro 13 e a San Severino 28 contro 13. Le campane suonano la carica invece a Treia (28 sposi all’altare e 13 in Comune), ma soprattutto a Tolentino dove il prete ha sposato 64 coppie nel 2022 e il sindaco solo 16, per non parlare di Montelupone dove il rapporto è 24 a 2 e di Corridonia, addirittura 47 a 11. Rispetto a un decennio fa matrimoni in aumento. Nel 2012 sono stati 854 in provincia, con il rapporto ribaltato rispetto: 568 in Chiesa e 286 in Municipio.

Il rito cattolico ai tempi prevaleva anche nelle due principali città: a Civitanova 42 contro 12 e a Macerata 76 contro 60. Dunque ci si sposa di più rispetto al passato ma calano le coppie che scelgono di farlo davanti all’altare. Don Mario Colabianchi a Civitanova è parroco di San Pietro e Cristo Re e legge il fenomeno attraverso diversi fattori: "Intanto la presenza multietnica e multiculturale fa sì che in alcune città non ci sia più una cultura omogenea, cattolica tradizionale. Il matrimonio poi, qualunque rito venga celebrato per sancire il legame, è un impegno importante e se si va davanti a Dio è una scelta forte e, come diceva Nelson Mandela, le scelte forti non devono essere dettate dalla paura, ma dalla speranza. Oggi, forse, siamo più governati dalle paure".