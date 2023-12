Crescono presenze e arrivi. Ma l’aumento non convince

"Secondo i dati dell’Osservatorio del turismo delle Marche, nel periodo gennaio-settembre 2023, si è registrato un aumento sia delle presenze che degli arrivi a Potenza Picena di circa il 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 29.772 a 33.408 arrivi e da 167.235 a 178.859 presenze". Questi i dati ufficiali che sono stati illustrati giovedì pomeriggio, durante l’incontro online "Forum Potenza Picena Turismo 2023", organizzato dal Comune.

A partecipare l’assessore al Turismo Tommaso Ruffini e il sindaco Noemi Tartabini, insieme al Ceo di Expirit Giacomo Andreani e l’amministratore delegato di Ideazione Enrico Ferrero. Però, nonostante i dati positivi, sono arrivate le polemiche del Pd locale. E anzi, l’opposizione sottolinea che tale incremento sarebbe dovuto solo a una struttura turistica della città. Durante il meeting, è venuto fuori che anche Civitanova ha registrato un aumento di 4.334 arrivi e di 35.647 presenze. Mentre l’unico paese nella costa del Maceratese che ha subito un calo è Porto Recanati: con una riduzione di 3.081 arrivi e una diminuzione di 16.096 presenze. "Insieme abbiamo analizzato i dati della stagione turistica – ha commentato l’assessore Ruffini – e lanciato lo sguardo al futuro. Ringraziamo ogni singolo operatore per l’impegno e per le energie messe in campo che hanno permesso di ottenere questi risultati".

Eppure su ciò ha avuto da ridire Stefano Dall’Aglio, segretario cittadino dei Dem. "La sostanza è un aumento di 11.264 presenze – ha detto –. Un dato buttato lì senza altre analisi, al solo scopo di suscitare un plauso. Poi però uno si ricorda che meno di un mese fa è uscita la notizia del ‘nuovo corso’ del Natural Village, che nel 2023 grazie ai consistenti investimenti ha registrato oltre 20.000 presenze in più. È sufficiente saper fare due conti per concludere che se scorporiamo il Natural Village, la struttura a cui la destra si oppose quando Mario Morgoni la autorizzò nel suo secondo mandato da sindaco, il risultato è un bel - 9mila presenze". "In pratica va bene solo il Natural Village – aggiunge Dall’Aglio –, per motivi che con non c’entrano nulla con l’azione della giunta, mentre tutto il resto precipita con un -7,5% di presenze. Bel risultato. Invece di lanciarsi nelle solite operazioni di propaganda, la sindaca farebbe meglio a indicare quale rotta vuole intraprendere per sviluppare la vocazione turistica di Porto Potenza e del centro storico".