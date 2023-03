Crisi del commercio al dettaglio Calano i negozi tradizionali, ristorazione e telefonia in crescita

di Franco Veroli

I numeri certificano quello che gli occhi hanno già visto. In linea con quanto accade nel resto d’Italia, ma con qualche accento negativo in più, anche a Macerata cala il numero dei negozi di commercio al dettaglio legati alle attività tradizionali, solo in parte compensato da una maggiore presenza delle attività di ristorazione o legate al mondo della telefonia e dell’informatica.

Dal 2012 al 2022 (dato riferito al mese di giugno), Macerata ha registrato una diminuzione delle imprese commerciali al dettaglio che operano nel centro storico da 231 a 178 (53 in meno), con una perdita del 22,95%. Il discorso è simile per la restante parte del territorio, fuori dal centro storico, dove - nello stesso periodo - le imprese sono passate da 311 a 280 (31 in meno), con un calo del 9,97%, ma con un significativo aumento dei servizi di alloggio (da 9 a 13 imprese, + 44,45%). Questo il quadro che emerge dall’indagine dell’ufficio studi di Confcommercio ’Demografia d’impresa nelle città italiane’, che evidenzia come "la modificazione e la riduzione dei livelli di servizio offerto dai negozi in sede fissa confina con il rischio di desertificazione commerciale delle nostre città dove, negli ultimi 10 anni, la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti (un calo di quasi il 20%)". In Italia, infatti, nel decennio sono spariti 100mila negozi al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante, mentre sono cresciuti alberghi, bar e ristoranti e aumenta la presenza straniera nel settore. Nella nostra città, però, la situazione è – se possibile – ancora più problematica. Nel 2012, infatti, si contavano 209 imprese (87 nel centro storico e 122 fuori) tra alberghi, bar e ristoranti, mentre nel 2022 il numero è sceso a 190 (83 nel centro storico e 107 fuori): sono solo 19 in meno, ma il dato è in controtendenza rispetto all’andamento nazionale che registra una crescita significativa. Nel commercio al dettaglio i cali più rilevanti riguardano i negozi di alimentari e bevande, da 92 (52 nel centro storico e 40 fuori) a 69 (40 nel centro storico e 29 fuori); carburanti per autotrazione, da 21 a 7; prodotti per uso domestico in esercizi specializzati, da 56 a 36; articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati, da 40 a 30. E si potrebbe continuare.

Prima i supermercati, poi i centri commerciali hanno messo in difficoltà i piccoli negozi tradizionali, solo pochi dei quali hanno resistito. Negli ultimi anni, però, è arrivato anche l’e-commerce, il commercio elettronico che registra una crescita rapida e continua. Una situazione per far fronte alla quale, secondo Confcommercio, bisogna puntare su efficienza e produttività anche attraverso una maggiore innovazione e una ridefinizione dell’offerta. "E rimane fondamentale - concludono i vertici della Confcommercio - l’utilizzo del canale online che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con le vendite passate da 16,6 mld nel 2015 a 48,1mld nel 2022. Questo elemento ha contribuito fortemente alla desertificazione commerciale, ma rimane comunque un’opportunità anche per il commercio fisico tradizionale".