Crisi della famiglia e conseguenze: esperti a confronto

Oggi, dalle 15 alle 18.30, si terrà all’auditorium dell’università, in via P. M. Ricci 3, il convegno "Crisi della famiglia e conseguenze sull’impresa familiare". È organizzato dall’Ami Marche (Associazione matrimoniali italiani – sezione distrettuale delle Marche), con il patrocinio dell’istituto di Diritto tributario dell’Unimc nonché del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata e del Comitato pari opportunità di Macerata. Interverranno come relatori i dottori Alessandro Di Tano e Valerio Guidarelli, giudici della prima sezione del Tribunale di Ancona, gli avvocati tributaristi Ilaria Corridoni e Andrea Bugamelli e, per la deontologia, l’avvocato Paolo Maria Storani, vice direttore di Studio Cataldi. "Verranno approfonditi gli aspetti giuridici e fiscali delle conseguenze economiche derivanti dalla crisi della famiglia – spiega l’avvocato Margherita Turchetti, responsabile sezione territoriale di Macerata di Ami Marche - con particolare riguardo agli assegni di separazione, all’assegno divorzile, all’assegno unico e alle implicazioni della crisi familiare sull’impresa familiare, realtà estremamente diffusa nel territorio marchigiano. L’Ordine degli avvocati di Macerata ha riconosciuto per la partecipazione all’evento tre crediti formativi di cui uno in deontologia".