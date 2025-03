Crisi Giano, otto lavoratori restano a casa

Contratti non rinnovati per otto dipendenti alla cartiera Fedrigoni di Castelraimondo. Sono coinvolte le unità in staff leasing, cioè il contratto di somministrazione a tempo indeterminato. "In base agli accordi presi per la chiusura della società Giano, l’azienda aveva garantito che non avrebbe ridotto il personale in forza negli altri stabilimenti – spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Non aveva fatto precisazioni, quindi va da sé che per personale in forza si debba intendere sia quello diretto che quello indiretto, quindi anche lavoratori interinali e in staff leasing. E invece per quest’ultimo non sarà così perché a Castelraimondo, su circa trenta persone con questo tipo di contratto, otto non saranno riconfermate. E parliamo di persone che lavoravano in azienda da tempo, da due o anche da sei anni. Personale qualificato a tutti gli effetti che, malgrado i patti, è stato ridotto. Ci era stato detto che la chiusura di Giano non avrebbe gravato sugli altri stabilimenti e invece, di punto in bianco, questi dipendenti si ritrovano senza contratto rinnovato. Perché? Per la crisi? Per una riorganizzazione? Cose che comunque non ci sono state dette. Quindi chiederemo nuovi incontri con l’azienda per avere chiarimenti e spiegazioni. Intanto continuiamo a tenere monitorata la cartiera di Pioraco, l’altro stabilimento in provincia per il quale pure, sebbene per ora non ci siano novità, cresce la preoccupazione".

Il sito di Pioraco conta 102 dipendenti, mentre quello di Castelraimondo 62. Le ricollocazioni proseguono – oltre 110 sono già avvenute – e dagli iniziali 173 lavoratori della Giano di Fabriano, la società attiva nel ramo della produzione di carta per ufficio chiusa ufficialmente lo scorso 31 dicembre, sono attualmente 30 quelli che stanno usufruendo della cassa integrazione straordinaria. "Apprezziamo ciò che l’azienda sta facendo, ma non posso non evidenziare come ci siano stati in queste settimane anche dei licenziamenti tra gli staff leasing, i somministrati e dipendenti diretti del Gruppo Fedrigoni, sia a Castelraimondo che a Fabriano – interviene Valerio Monti, segretario regionale Uilcom Marche –. Certamente non erano questi i patti e tutti noi sindacati stiamo vigilando e chiedere spiegazioni direttamente all’azienda. Resteremo vigili e determinati nel tutelare i diritti dei lavoratori". Monti sollecita infine un incontro per definire il progetto sulla formazione, altro asset previsto nell’accordo sottoscritto tra azienda e sindacati.

Lucia Gentili