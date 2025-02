Crisi mattatoio, sei licenziamenti: “Appelli alla politica caduti nel vuoto”

Macerata, 28 febbraio 2025 - Cronaca di una morte annunciata. Il consorzio Cozoma sospenderà l’attività di macellazione nel mattatoio di Villa Potenza, a Macerata, entro il 26 marzo. Ma già da qualche anno gridava aiuto. E adesso ha dovuto inviare le lettere di licenziamento a sei dipendenti. “Il mattatoio ha bisogno di interventi urgenti di manutenzione. Noi, in queste condizioni, non riusciamo più a fare fronte alle spese. Se gli enti ci aiutano, possiamo mantenere il servizio che qui interessa moltissime aziende. Altrimenti, a breve saremo costretti a chiudere”, era stato l’sos lanciato dal consorzio zootecnico non ieri. Bensì tre anni fa.

“I tanti appelli alla politica sono caduti nel vuoto – dice oggi la società –. Ci siamo rivolti all’amministrazione comunale e il sindaco Sandro Parcaroli è venuto un paio di volte: si diceva dispiaciuto per un’eventuale chiusura ma al tempo stesso esordiva dicendo che non l’ente non aveva la capacità finanziaria per sostenerci”. Intanto un imprenditore sarebbe interessato a rilevare il mattatoio. Quindici giorni fa ha visitato lo stabile. Potrebbe quindi partecipare all’asta. Il consorzio coglie l’occasione per togliersi qualche altro sassolino con il locatore, Cemaco (società del Comune, in liquidazione), proprietario dell’immobile.

“Avevamo una sorta di contratto capestro che ci obbligava a pagare anche le manutenzioni straordinarie – continua Cozoma –. Col passare degli anni l’impianto è diventato obsoleto e necessitava di manutenzioni importanti. A nostro carico, e questo ci ha dissanguati. Nel tempo abbiamo pagato in totale oltre 500mila euro di affitti e altrettanti di manutenzioni. Nel periodo della pandemia i servizi erano crollati ovviamente – aggiunge –, così ci siamo rivolti al liquidatore della società Cemaco per chiedergli una riduzione del contratto di affitto. Ma non abbiamo ricevuto risposta. E non siamo riusciti a pagare quell’importo, di circa 200mila euro. La nostra società è stata anche vittima di un pignoramento sul conto corrente di circa 60mila euro”. Il gruppo evidenzia che la Regione avrebbe anche concesso 200mila euro ma a patto di ulteriori cinque anni in affitto. “Ma non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni. Il giudice ci ha ordinato di lasciare i locali entro il 31 dicembre 2024 ritenendo più facile vendere l’edificio senza locatario all’interno – prosegue Cozoma –. L’immobile andrà all’asta (non l’impianto), con i terreni circostanti verso metà marzo. Non siamo riusciti entro fine anno ma lo faremo entro il 26 marzo. I macchinari sono obsoleti e inadeguati, non rispettano più le normative di sicurezza, e non vogliamo mettere a rischio né i lavoratori né i clienti. La nostra è una liquidazione volontaria, non un fallimento. A parte il debito verso Cemaco, che riteniamo ingiusto e tratteremo nelle sedi opportune, non abbiamo debiti verso altri fornitori. Il consorzio ha lavorato bene: abbiamo chiuso l’anno, difficilissimo, solo con -30mila euro”.

“In questi anni – prosegue la società – abbiamo fatto miracoli; quando rilevammo l’impianto, versava in condizioni disastrose, con una perdita di 800 milioni delle vecchie lire”. I soci sono passati da una dozzina a due. Bovinmarche, il socio principale, è uscito a gennaio. I dipendenti invece sono scesi da undici a sei (qualcuno nel frattempo è andato via) e saranno licenziati. Oltre a loro, ci sono due autonomi e quattro appartenenti a una società di lavoro, che pure hanno ricevuto comunicazione.