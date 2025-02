Crisi politica e rimpasti:: "Il consiglio esprima sdegno per l’accaduto"

Nella seduta comunale di giovedì, Fratelli d’Italia e Tolentino nel Cuore porteranno un ordine del giorno su "crisi politica e rimpasto della giunta Sclavi". L’obiettivo di questo atto è che il consiglio esprima "sdegno per l’improprio, quanto deludente, teatrino messo in piedi dal sindaco e da tutta la maggioranza che lo sostiene, tutti incuranti dell’immagine che è stata data alla città". Nell’atto i consiglieri di opposizione Silvia Luconi, Francesco Colosi, Silvia Tatò e Monia Prioretti ripercorrono quanto accaduto dall’ultimo consiglio comunale del 30 gennaio. "Il sindaco non ha saputo gestire la sua maggioranza all’interno dell’assise – scrivono –, è rimasto per la gran parte del tempo silenzioso e probabilmente pensieroso. Il sindaco sostiene di aver espletato gran parte degli obiettivi prefissati, ma probabilmente non si è accorto che la città sta morendo, oltre a essere stata messa in ridicolo. La nostra coalizione ha sempre sostenuto che Sclavi e la relativa squadra non erano amministratori preparati, né tantomeno pronti a guidare un Comune tanto complesso come quello di Tolentino. E oggi Sclavi e la sua maggioranza dimostrano con fatti concreti la loro inadeguatezza al ruolo. Pur votando in consiglio ciò che ritenevamo giusto e utile per la città, abbiamo contestato fortemente ciò che ritenevamo fortemente dannoso per Tolentino – concludono – lamentando l’inerzia che si è verificata su temi importanti e strategici". Attualmente la maggioranza in consiglio conta solo un numero in più rispetto a minoranza e gruppo misto, nove contro otto.