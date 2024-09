Cristallo e Agriforest, 4mila no alle varianti

Mobilitazione di massa contro le varianti Cristallo e Agriforest, è il momento di contare le firme, arrivate a quota 4.000, raccolte contro la poetica urbanistica della giunta di Civitanova. Appuntamento domenica, dalle 17, nella piazzetta del Lido Cluana per una manifestazione accompagnata dallo slogan ‘Contiamole insieme’ organizzata dal centrosinistra cittadino insieme al comitato spontaneo. Sarà il momento conclusivo della campagna informativa e di raccolta delle firme tra i cittadini che hanno preso il via dal comitato costituitosi ad inizio anno, subito dopo l’approvazione - alla vigilia del Natale 2023 - da parte dell’amministrazione Ciarapica di queste due varianti viste come operazioni destinate a sconvolgere il territorio civitanovese e la sua viabilità, già di per sé precaria. Il movimento che si è sviluppato intorno alla petizione ha visto fin da subito il sostegno di centinaia di cittadini, associazioni e consiglieri comunali di minoranza.

Dopo il flashmob organizzato il 4 febbraio a San Marone, a ridosso dell’area in cui dovrebbe essere realizzata la lottizzazione Cristallo (supermercato di via Costamartina), una iniziativa che ha visto una grandissima partecipazione di cittadini contrari al progetto e affiancati da partiti di centrosinistra, consiglieri comunali, comitato spontaneo. La raccolta delle firme si è dispiegata anche attraverso l’impegno di molti volontari che si sono attivati presidiando banchetti lungo corso Umberto, al Varco sul Mare e nei quartieri.

"Un movimento – osserva il Pd – che ha permesso la raccolta di tantissime firme, in maniera politicamente trasversale, unendo persone che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile di Civitanova. Si è arrivati a quasi 4.000 firme, un numero straordinario se paragonato ad altre raccolte che sono partite negli ultimi anni, un numero di firme, accompagnate dalla registrazione del documento di identità. Verranno consegnato simbolicamente alla città e ci auguriamo possano servire a bloccare queste sciagurate varianti e tutte quelle strettamente legate ad esse per consumo di suolo e speculazione edilizia che questa amministrazione ha in serbo di proporre nei prossimi mesi". Gli organizzatori hanno inviato a partecipare anche il sindaco Ciarapica e la sua maggioranza "che potranno così confrontarsi con la contrarietà dei cittadini alle varianti in questione per comprenderne anche le motivazioni".