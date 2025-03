Cristiana Ilari resta al vertice di Cisl Scuola

Cristiana Ilari è stata confermata alla guida della Cisl Scuola delle Marche. È stata eletta nel corso del settimo congresso regionale, presente la segretaria generale nazionale Ivana Barbacci. In segreteria la affiancheranno Daniela Piovaticci, Chiara Serangeli, Alessandra Bachiocco e Giancarlo Sturba. "Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione per una scuola inclusiva, libera e aperta all’innovazione, palestra di democrazia e di partecipazione, dove ogni allieva e allievo possano scoprire i propri talenti, crescere e trasformare i sogni in progetti", afferma la Ilari.