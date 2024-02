Cristiano De André il 2 agosto all’arena Gigli

Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia e anche a Porto Recanati con "De André #DeAndré – Best Of Live Tour", dove proporrà un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa. Tra le tappe del tour, figura il live all’arena Gigli di Porto Recanati, il 2 agosto alle 21.15. Ad accompagnare sul palco Cristiano De André, gli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Biglietti sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets Per info: 0859047726, oppure consultare il sito besteventi.it