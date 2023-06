Cristina D’Avena torna a Tolentino "Venite in piazza a cantare con me"

di Lucia Gentili

"Ci divertiremo tanto". È la promessa di Cristina D’Avena, ospite d’onore della ’Notte bianca dei bambini’ a Tolentino, in scena questa sera dalle 21 in piazza della Libertà. Con ingresso gratuito e aperto a tutti. Sul palco anche il coro dei bambini e bambine diretto dal maestro Tiziana Muzi e delle ex coriste del Cantapiccolo, che proporranno un programma di canzoni senza tempo. "Con questa serata vogliano offrire un’occasione di divertimento a misura di famiglia - afferma il presidente della Pro loco Tct, Edoardo Mattioli -. Abbiamo deciso di dedicare questa serata a Monica Muscolini".

Alle 18 inoltre ci sarà l’inaugurazione della nuova sede della Pro loco, in via Bonaparte. "Per Estra è un vero piacere essere al fianco della Pro loco, che ha organizzato questo bellissimo evento, patrocinato dal Comune e dall’Unione montana Monti Azzurri – aggiunge il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini -. Per il concerto di Cristina D’Avena, che torna a Tolentino a distanza di quattro anni, non potevamo che dare il nostro completo sostegno". E la speciale guest annuncia che questa Notte bianca sarà "un incontro di sorrisi". Dal suo debutto allo Zecchino d’Oro nel 1968, ha raggiunto al 2022 un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 396 sigle (12 ancora inedite), suddivise a loro volta tra 371 sigle di cartoni, 12 di telefilm e 13 tv, più 41 remix.

Cristina D’Avena, nel giugno 2019 era già stata qui, sempre per la ’Notte bianca dei bambini’…

"Sì, per me questo di Tolentino è un ritorno pieno di emozioni. Sono sempre contenta quando torno nelle Marche: rappresenta un’altra delle mie regioni familiari, dalla parte di mia mamma… conosco benissimo le spiagge di Ancona, Senigallia ecc. Il fatto di cantare nella ’Notte bianca dei bambini’ è un valore aggiunto. Ci divertiremo molto, canteremo le canzoni storiche ma anche quelle più recenti (ad esempio da Occhi di Gatto, Memole, Mila e Shiro, i Puffi, Lady Oscar a Doraemon e Capitan Tsubasa). Il repertorio lo sceglieremo insieme, con il pubblico, che potrà fare le sue richieste".

Le sigle dei cartoni animati hanno accompagnato più generazioni. Qual è la forza delle sue canzoni, qual è il segreto per piacere sempre?

"La positività, il sorriso, l’umiltà. Non rappresento la star né i lustrini: senza maschere, sono l’amica. Una persona normalissima. Amo il pubblico, la gente, condividere con gli altri le emozioni dell’infanzia. E anche questa sera sarà un incontro di sorrisi, dall’inizio alla fine. Tutti noi abbiamo il diritto di avere nella nostra vita spensieratezza, leggerezza. Ne abbiamo bisogno".

Progetti in cantiere per l’estate?

"Tanti. Sul mio sito e sulla pagina Facebook si possono trovare tutte le tappe del tour in Italia (non prendo l’aereo, quindi giro per il nostro Paese, comunque sempre bellissimo)".