Cristina Mei e gli Atomic Rooster in un fine settimana di musica

Domani al Bar Teatro di Villa Potenza arriva "Cristiana Mei and The Bad Boys". Cristiana Mei alla voce, Giuliano Cardella alla chitarra, Paolo Della Mora al basso e Roberto Bisello alla batteria sono musicisti con esperienza pluriventennale, che trasformano ogni concerto in una festa travolgente. Domenica, al Barlume di Montecassiano, "Four for Us" alle 18.30: apericena musicale con il quartetto acustico, Sabina Cappella e Jenny Rosini alle voci, Francesco Caporaletti alla chitarra e Fabio Verdini alle tastiere interpreteranno le grandi canzoni femminili che hanno segnato la storia della musica internazionale. Sarà anche una festa di compleanno per Sabina Cappella, arricchita da una selezione di penne all’arrabbiata gratuite dalle 20. Martedì, al Bar Teatro di Villa Potenza, gli "Atomic Rooster" (foto) con i "Black Banjo" ad aprire la serata; gli Atomic Rooster sono pionieri di un sound che fonde rock, blues, jazz e funk. La band attuale è composta anche da Adrian Gautrey alle tastiere, Shug Millidge al basso e Paul Everett alla batteria. In apertura, i Black Banjo, reduci da un tour in Polonia, Repubblica Ceca, Germania e dal Pistoia Blues Festival, presenteranno dal vivo il loro nuovo album.