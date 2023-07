Cristini porta il dizionario sul tartufo all’hotel Terme

Inizierà oggi a Sarnano, per poi dilatarsi facendo tappe in cinque continenti, il "Magic summer truffle tour", la presentazione nazionale del "Dizionario internazionale del tartufo" in cinque lingue (italiano, inglese, giapponese, cinese, arabo) autore Giuseppe Cristini (nella foto) urbinate di Borgo Pace, direttore dell’Accademia del tartufo, noto come "Sentinella del made in Italy enogastronomico", fine e sottile comunicatore delle otto specie del "Diamante della cucina" edibili nelle Marche durante tutto l’anno. L’evento ospitato da Sarnano è in programma nell’Hotel Terme, con inizio alle 18 e a ingresso libero. "Diviso in sei sezioni, il dizionario – spiega Cristini – traccia le peculiarità più importanti intorno al tartufo, iniziando dal territorio e dalla botanica per arrivare alle piante simbionti, alle razze dei cani da tartufo, quindi alla cucina, di cui è ‘il diamante’ e alla magìa di ‘Sua maestà’ il fungo ipogeo". Opera unica, il dizionario va verso mète ambiziose. "Ci rivolgiamo a cinque continenti, a quattro miliardi di persone – precisa Cristini – partendo dai vegani fino ai gourmet, agli chef, facendo conoscere il tartufo nero estivo, la pepita più democratica, più sobria, alla portata di tutti i palati e di tutte le tasche, imparando a degustare il tartufo sul pesce, sui legumi, sulle insalate, con cibi che non impegnano ma che appagano. Propiziandone la scoperta come segno di pace, gesto d’amore e di avvolgente seduzione, raccontiamo il tartufo nel suo ampolloso cerimoniale, nella sua eleganza estetica, mettendo al primo posto la grande cucina italiana, i grandi chef e il trinomio cagnolino cavatore-ambiente". Dopo Sarnano, il "Magic summer souffle tour" farà tappa a Ferrara nel Castello estense.

Gianfilippo Centanni