Cristo Redentore, interventi terminati

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di Cristo Redentore nel popoloso quartiere di Villa Teresa a Recanati e domenica pomeriggio. Alle 18, alla presenza del vescovo Marconi, ci sarà la presentazione del risultato finale. Subito dopo, alle 19, lo stesso vescovo Marconi presiederà la celebrazione della santa messa. Di fatto si è provveduto all’impermeabilizzazione del tetto con il ripristino delle coperture soggette a infiltrazioni di acque meteoriche e, parzialmente, al restyling degli interni della chiesa dove è stato completamente smantellato il soffitto dal materiale apposto a suo tempo per favorire l’insonorizzazione dell’edificio poiché, nel corso degli anni, si sono via via staccati numerosi frammenti.

Progettati dall’architetto Stefano Striglio di Recanati col coordinamento dell’Ufficio tecnico della diocesi di Macerata, sono stati eseguiti dalla Impresa edile Paolini Simone srl di Recanati. I lavori sono stato finanziati per il 70% dal contributo economico della Conferenza Episcopale Italiana e per il 30% da quello della stessa parrocchia Cristo Redentore. La chiesa venne costruita 54 anni fa, il 2 febbraio 1969 con decreto del vicario capitolare della curia vescovile, don Alessandro Donini.