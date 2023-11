Cristo Redentore splende dopo i lavori di restauro

Cerimonia di riapertura della chiesa di Cristo Redentore del quartiere di Villa Teresa di Recanati che ritorna ad essere luogo di culto per la numerosa comunità dei parrocchiani. L’immobile aveva bisogno di manutenzione e di assumere un aspetto più dignitoso per cui nell’aprile scorso il vescovo aveva presentato i nuovi lavori che avrebbero permesso di riaprire la chiesa in tutta sicurezza. In questo lasso di tempo le cerimonie religiose avvenivano o all’aperto, quando il tempo lo consentiva, o nella piccola cappellina a lato del grosso edificio religioso costruito 54 anni fa con decreto dell’allora vicario capitolare della curia vescovile, don Alessandro Donini.

La monumentale chiesa con il tempo, anche se non sono passati tantissimi anni, ha evidenziato alcuni limiti strutturali, ad iniziare dal tetto sino ai rivestimenti interni. "Non abbiamo solo badato – ha affermato il vescovo Nazzareno Marconi, nel corso della cerimonia della riapertura – solo a migliorare l’immagine della chiesa, ma soprattutto a metterla in sicurezza. C’erano due lucernari che si presentavano gravemente danneggiati e potevano costituire un pericolo serio. Con le infiltrazioni d’acqua poi, il ferro del cemento armato si arrugginiva e poteva costituire un elemento di pericolo per la stabilità della struttura. Quando sentite parlare dell’otto per mille – ha aggiunto infine il vescovo – bisogna sapere che metà di questo fondo va ai poveri e l’altra metà è destinata proprio a rendere sicure le chiese e a realizzare spazi e, quindi, a difendere la fede".

Di fatto si è provveduto all’impermeabilizzazione del tetto con il ripristino delle coperture soggette a infiltrazioni di acque meteoriche e, parzialmente, al restyling degli interni della chiesa dove è stato completamente smantellato il soffitto dal materiale apposto a suo tempo per favorire l’insonorizzazione dell’edificio poiché, nel corso degli anni, si sono via via staccati numerosi frammenti. Oggi il soffitto è colorato di bianco mentre nel passato era di colore scuro.

Progettati dall’architetto Stefano Striglio di Recanati col coordinamento dell’Ufficio tecnico della diocesi di Macerata, i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa edile Paolini Simone srl di Recanati. I lavori sono stato finanziati per il 70% dal contributo economico della Conferenza Episcopale Italiana e per il 30% da quello della stessa parrocchia Cristo Redentore. Al termine della cerimonia è stata celebrata la messa presieduta sempre dal vescovo.