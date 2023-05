Critiche ai consulenti tecnici: nessuna calunnia, assolto

Accusato di aver calunniato e minacciato i consulenti di un processo civile, è stato assolto il maceratese 72enne Enzo Mogetta. I fatti di cui veniva accusato erano avvenuti nel luglio 2017. Nella relazione presentata come consulente di una delle parti in causa, Mogetta aveva scritto che il perito del tribunale aveva falsificato le foto ed era palesemente a sostegno della controparte. A un altro ingegnere aveva, invece, detto di rettificare quanto indicato nella perizia perché falso.

Dopo la denuncia di uno dei due tecnici, risentito da quelle critiche pesanti, Mogetta si era trovato sotto processo con le accuse di calunnia e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ma in tribunale, l’avvocato Massimiliano Cingolani è riuscito a dimostrare che non c’era mai stata alcuna calunnia contro i due professionisti, che non c’era alcun dolo di offenderli o minacciarli e che per altro, sotto il profilo tecnico, Mogetta aveva tutte le ragioni per criticare anche aspramente i due tecnici.

E il giudice Daniela Bellesi ha condiviso questa ricostruzione della vicenda e ha assolto il maceratese con la formula più ampia.