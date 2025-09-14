Critiche sul nuovo parco Conti: "Lavori in ritardo e fatti male"

Piovono critiche da parte del gruppo di minoranza Scegliamo Matelica, sul completamento del parco intitolato a Maria Fiorella Conti. "Stupisce – scrivono i consiglieri dell’opposizione guidati da Marcello Catena – che un’amministrazione attenta alla propria visibilità non abbia colto l’opportunità per inaugurare in pompa magna. Forse perché consapevole del ritardo dei lavori e dell’approssimazione di molti dettagli, il limitato utilizzo quotidiano e l’elevata manutenzione dell’area, poco fruibile per gli eventi finora ospitati a piazzale Gerani? O forse si attendono gli esiti delle elezioni per fare passerella? Quanto poi alla nuova attività commerciale che doveva essere di prodotti locali, è qualcosa di diverso: un bar, un pub, un locale alla moda distante dal mercato a Km0 che rischia di diventare solo un pretesto. Realizzata con fondi Gal, ci sembra poco opportuno che il bando di gara sia stato così poco pubblicizzato tanto che, con il rammarico di altri soggetti, vi abbia partecipato un unico concorrente, con base stabilita di soli 150 euro mensili, cifra sottostimata se paragonata ai canoni che il Comune percepisce da attività simili su proprietà comunale meno spaziose, attrezzate e attraenti. Regolare, ma poco opportuno – concludono – aggiudicare lo spazio a una società contigua a soggetti fisici e giuridici che da tempo intrattengono rapporti di collaborazione e consulenza con il Comune".

Matteo Parrini