Critiche sulla viabilità, il comandante dei vigili risponde sui social

Da questo pomeriggio sarà ripristinata la viabilità sulla superstrada all’altezza dello svicolo di raccordo con la A14, chiuso in questi giorni per lavori Anas e causa di pesanti ripercussioni sul traffico. La situazione è destinata a migliorare anche per la contemporanea conclusione dei lavori in via del Casone. Per gli automobilisti sono state giornate infernali e sono fioccate le proteste sui social dove, per ribattere alle critiche, è ‘sbarcata’ il comandate dei vigili urbani, Daniela Cammertoni. Non ha avuto timore a entrare nell’agone del web quando un utente ha scritto "comandante Cammertoni vai a Ussita, fai più bella figura" o quando le hanno rimproverato di preferire le multe nel parcheggio del cinema Capitol piuttosto che regolare le criticità del traffico. "Ci andrei volentieri a Ussita, ma credo che in questi situazioni la mia ‘dipartita’ risolverebbe poco", risponde il capo della Municipale che a chi l’accusa di concentrarsi troppo sulle sanzioni per divieto di sosta replica "lo dica a coloro che rimangono intrappolati nei parcheggi selvaggi". La Cammertoni in versione social è una novità assoluta, ma va detto che i problemi del traffico di questi giorni hanno fatto saltare tutti gli schemi.