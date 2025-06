Criticità nell’operato dell’amministrazione. Incontro pubblico

Un incontro pubblico con la cittadinanza per "discutere apertamente delle criticità riscontrate nell’operato dell’attuale amministrazione". È quanto promosso dal gruppo d’opposizione "Siamo Montecosaro" che in consiglio comunale è rappresentato da Antonio Lazzarini e Giordano Marignani. L’iniziativa si terrà alle 21.30 di mercoledì al piazzale dell’Annunziata, dove saranno proprio i due consiglieri di minoranza a interloquire con il pubblico per fare "il punto della situazione ad un anno dalle elezioni. Sarà un’occasione - dicono i rappresentanti di Siamo Montecosaro - per confrontarci, ascoltare le vostre voci e delineare insieme un percorso per una comunità efficiente ed attenta alle esigenze dei cittadini".

Intanto si fa sentire anche l’altro gruppo di minoranza, il "Centrodestra Unito Montecosaro" (rappresentato in assise da Paola Pantanetti). In un post Facebook, il gruppo pubblica delle immagini di Viale della Vittoria in cui compaio un asfalto scosceso e un muretto rotto. "Questa è la situazione a distanza di un anno dalle promesse fatte dall’amministrazione comunale attuale – viene rimarcato nel post -. Cosa dobbiamo aspettare? Che qualcuno inciampi e si faccia male?".