Croce Azzurra e Bianca. Domani in tribunale contro il Comune

"Come amministrazione siamo certi di rappresentare lo sdegno che scaturisce da una richiesta così sfrontata che lede il buon nome di chi, nella Croce Azzurra, ha prestato la sua attività di volontario e mai avrebbe potuto pensare che un giorno, dei nuovi associati, sarebbero potuti venire meno a quella sorta di patto morale con la nostra città".

È un fiume in piena il sindaco Andrea Michelini, in vista della prima udienza che ci sarà domani, nel tribunale di Macerata, per il contenzioso tra il Comune di Porto Recanati e i vertici della Croce Azzurra e Croce Bianca. Il primo cittadino ricorda che le due associazioni hanno fatto domanda per ottenere l’usucapione della sede in via Argentina, nonostante da tempo il Comune ha intimato di sgomberare quei locali.

"Dopo varie missive inviate ai due sodalizi per intimare la restituzione delle chiavi dei locali al Comune – afferma Michelini –, l’amministrazione ha ritenuto opportuno rivolgersi dapprima a un organismo di conciliazione, e quindi al giudizio del tribunale. Tutti sanno che la Croce Azzurra è fallita, essendo oberata da centinaia di migliaia d’euro di debiti. E le medesime persone hanno dopo fondato la Croce Bianca, ricorrendo a un gioco simile a quello delle tre carte – osserva ancora Michelini –. I due sodalizi, dichiarando di convivere senza averne titolo nella stessa sede, hanno avanzato domanda di usucapione dei locali. Avremmo gradito maggiore lealtà e correttezza da chi, invece, ha pensato di ricorrere a ‘giochi di prestigio’ per lasciare i debiti alla comunità".