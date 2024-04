Croce Azzurra e Bianca via dalla sede a metà maggio

I locali di via Argentina, attualmente occupati dalla Croce Azzurra e dalla Croce Bianca, dovranno essere sgomberati entro la metà di maggio e ridati in uso al Comune di Porto Recanati. Lo ha stabilito ieri il tribunale di Macerata. Ed è stato il giudice Luigi Reale a emettere la sentenza sul contenzioso tra il Comune e le due associazioni, in merito all’utilizzo della sede in via Argentina. Va ricordato che dopo la chiusura della Croce Azzurra nel 2021, che per lungo tempo aveva utilizzato lo stabile dell’ex Zanella in via Argentina, era nata al suo posto la Croce Bianca. Ma poi il sindaco Andrea Michelini aveva chiesto al nuovo sodalizio di restituire la sede, che è di proprietà del Comune. Tuttavia, i locali erano rimasti occupati dalla Croce Bianca e ciò aveva scattare la causa tra le due parti. "Il giudice ha accolto pienamente la domanda di rilascio per detenzione senza titolo dei locali e ha ordinato la liberazione dell’immobile entro il 15 maggio – afferma il sindaco Michelini –, oltre che condannato i due sodalizi al pagamento di 3mila euro di spese legali. La sentenza ha anche disposto che la richiesta di usucapione dei locali avanzata dalle due associazioni non trova nessuna giustificazione giuridica. Il tribunale ha inoltre stabilito che opponendosi al rilascio, la Croce Azzurra e la Croce Bianca hanno agito in malafede e per colpa grave. Per tale motivazione, li ha condannati al pagamento di ulteriori 3mila euro". Intanto, il primo cittadino si dice contento per la sentenza. "Piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione, che in questa vicenda non ha mai avuto dubbi di essere dalla parte della ragione – riprende Michelini -. Porto Recanati potrà finalmente, e legittimamente, riappropriarsi di un importante patrimonio immobiliare che potrà essere destinato a progetti per l’intera comunità portorecanatese".