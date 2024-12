Croce Azzurra e Croce Bianca restituiscono la sede al Comune

Si è finalmente concluso il lungo contenzioso che aveva riguardato lo stabile dell’ex Zanella in via Argentina, di proprietà del Comune di Porto Recanati. Venerdì il presidente delle due associazioni Croce Azzurra e Croce Bianca, Michele Tetta, ha scelto di evitare il ricorso alla forza pubblica e ha consegnato spontaneamente l’immobile al Comune. La vicenda ha avuto origine dal procedimento civile avviato dal Comune di Porto Recanati per ottenere la restituzione dell’immobile, occupato dalle due associazioni.

"Dopo la sentenza del tribunale di Macerata, che aveva riconosciuto le ragioni del Comune e disposto il rilascio dell’immobile, l’ufficiale giudiziario aveva effettuato un primo accesso il 29 ottobre e fissato la data per l’esecuzione forzosa per lunedì – spiega il sindaco Michelini –. Tuttavia, con una decisione inaspettata ma risolutiva, Tetta ha scelto di procedere con la riconsegna volontaria dei locali. E alle 13.30 ha restituito ufficialmente l’immobile all’architetto Donatella Paciarotti, responsabile comunale del settore patrimonio. I locali sono stati ridati liberi da persone e beni, e tutte le chiavi in possesso dell’associazione sono state rese al Comune". Il primo cittadino fa poi sapere quale sarà il destino dell’edificio: "Ora l’immobile è tornato nelle mani dell’amministrazione, pronto per essere messo sul mercato, come previsto nel piano delle alienazioni dell’ente. I proventi potranno finanziare opere pubbliche indispensabili per la comunità".